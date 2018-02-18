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Muş'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

AA | 18.02.2018 - 23:18..
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Bulanık'ta meydana gelen kazada bir otomobil şarampole yuvarlandı. İçinde öğretmenlerin olduğu araçta, bir öğretmen hayatını kaybetti, 2 öğretmen yaralandı.

Muş'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çğretmen Melih Demirel'in kullandığı 34 PHF 85 plakalı otomobil, Bulanık-Ahlak karayolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Demirel, hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer öğretmenler Serhat Yılmaz ve Ediz Solak yaralandı.

Yaralılar Muş ve Bulanık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

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