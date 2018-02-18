Muş'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Bulanık'ta meydana gelen kazada bir otomobil şarampole yuvarlandı. İçinde öğretmenlerin olduğu araçta, bir öğretmen hayatını kaybetti, 2 öğretmen yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çğretmen Melih Demirel'in kullandığı 34 PHF 85 plakalı otomobil, Bulanık-Ahlak karayolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Demirel, hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer öğretmenler Serhat Yılmaz ve Ediz Solak yaralandı.
Yaralılar Muş ve Bulanık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.