Muş'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi hakkında ilk açıklama geldi. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Tam bir mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu" dedi.

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Fikret Orman: Allah'tan Münih maçında yabancı hakem var

Fikret Orman, Bayern Münih ile deplasmanda yapacakları ilk maça ilişkin yaptığı açıklamada, "Allah'tan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem de yok." dedi.