Muş'ta PKK sığınağı bulundu

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar 2018-233 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Açıklamada, Hasköy ilçesinin Karakütük köyü gresor tepesi kırsalında 12 Eylül'de yapılan arazi aramasında üzeri toprak ve yapraklarla kapatılmış bir sığınak tespit edildiği belirtildi.

Sığınakta, kıyafet ve mutfak malzemesinin yanı sıra muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, olayla ilgili delil niteliği taşımayan malzemelerin imha edildiği ve adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.