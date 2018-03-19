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Muş'ta PKK'nın 90 el bombası ele geçirildi

Varto'da düzenlenen terör operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

DHA | 19.03.2018 - 16:19..
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Suriye'de terör örgütü YPG'yi Afrin'den silen Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de teröristlere nefes aldırmıyor.

PKK'YA AMAN YOK

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yapılan çalışmalar sonucunda, Varto ilçesine bağlı Teknedüzü köyü sınırları içinde kayaların arasına gizlenmiş, iki bidon içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait, 90 adet el bombası, 92 adet fünye, 131 Adet bixi fişeği, 2 adet jelikan, 1 takım leşker kıyafeti,1 sayfa doküman, 20 adet pil, 1 adet ankesörlü telefon kartı, 1 adet koli bandı, 1 adet sırt çantası, kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Muş'ta PKK'nın 90 el bombası ele geçirildi

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır." denildi.

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