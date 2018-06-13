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Muş'ta sele kapılan çocuğun cesedi bulundu

Muş'un Korkut ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle küçük bir çocuk sele kapıldı. Başlatılan arama sonrası, çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

AA | 13.06.2018 - 01:30..
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13 yaşındaki Rojat Yener, şağanak yağış sonrası meydana gelen sele kapıldı. AFAD ekiplerinin harekete geçmesinin ardından, küçük Yener'in ancak cansız bedenine ulaşılabildi.

Muş'ta sele kapılan çocuğun cesedi bulundu


8 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI BULUNDU

Mollababa köyünde sele kapılan 13 yaşındaki Rojat Yener'in cesedi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ile jandarma ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu köye 10 kilometre mesafede bulundu. Ceset Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Balkır köyünde meydana gelen sele kapılan engelli Ferhat Yaman (23) hayatını kaybetmiş, Mollababa köyündeki Rojat Yener ise kaybolmuştu.

Muş'ta sele kapılan çocuğun cesedi bulundu

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