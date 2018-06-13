Muş'ta sele kapılan çocuğun cesedi bulundu

Muş'un Korkut ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle küçük bir çocuk sele kapıldı. Başlatılan arama sonrası, çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Özel Harekat ekipleri tarafından 5 haftalık eğitimden geçirilen gece bekçileri, Ankara'da göreve başladı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 22 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından Kuşadası Körfezi'nde yakalandı.

5

Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.