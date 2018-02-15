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Mustafa Sandal: İki haftaya boşanıyorum

Mustafa Sandal ile konuştuğunu açıklayan Seren Serengil, çiftin iki haftaya boşanacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 12:28..
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Haftalardır ayrılacakları iddia edilen Mustafa Sandal ve Emina Sandal cephesinden açıklama geldi. Kötü haberi Mustafa Sandal verdi.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLER YÜZÜNDEN DEĞİL"

Seren Serengil, sunucusu olduğu programda çiftin ayrılacağını açıkladı. Mustafa Sandal ile konuştuğunu ve ayrılığı doğruladığını anlatan Serengil, 'Mustafa ile dün telefonda konuştuk. Emina'ya olan saygı ve sevgisinden bahsetti ama ilişkilerinin yıprandığını ve iki haftaya boşanacaklarını söyledi. Ayrılığın basında yer aldığını gibi üçüncü kişiler yüzünden değil, anlaşamamazlık olduğunu belirtti.' dedi.

Mustafa Sandal: İki haftaya boşanıyorum

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