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Mustafa Sandal sağlık elçisi kadınlarla buluştu

Ünlü sanatçı Esenlerli kadınlarla biraraya geldi. 'Evimizin Sağlık Elçileri' projesi kapsamında düzenlenen programa katılan kadınlar,Mustafa Sandal’ın sağlık konusundaki paylaştığı bilgileri de pür di

DHA | 20.10.2018 - 15:50..
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Ünlü sanatçı Mustafa Sandal Esenler'li kadınlarla buluştu. ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi kapsamında düzenlenen programda merak ettikleri soruları uzman isimlere sorarak sağlık elçisi olma yolunda adım atan kadınlar, Mustafa Sandal’ın sağlık konusundaki paylaştığı bilgileri de pür dikkat dinledi.Mustafa Sandal sağlık elçisi kadınlarla buluştu

SAĞLIK ELÇİSİ OLDU

Sağlık Bakanlığı onayıyla, Sanofi Pasteur’un Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) işbirliğiyle başlatılan ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi kapsamında Esenlerli kadınlar 'Sağlık Elçisi' oldu. 'Öğren, Bilinçlen, Çevreni Bilgilendir' sloganıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen proje ile Esenlerli kadınların, önlenebilir hastalıklara karşı dikkatini çekmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla bir eğitim programı düzenlendi.

Mustafa Sandal sağlık elçisi kadınlarla buluştu

Evlerindeki en iyi sağlık elçileri olan anneler, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunma konusunda kadınları aydınlatıldı.

Sağlık elçisi olan kadınların sertifikalarının dağıtıldığı program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlendi. Etkinliğe, Mustafa Sandal, Prof. Dr. Cihan Uras, Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, Dr. Özlem Cankurtaran, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve yüzlerce kadın katıldı. Gazeteci Balçiçek İlter’in moderatör olarak katıldığı programda kadınlar uzman hekimlere sağlık hakkında aklına takılan soruları sordu.

Mustafa Sandal sağlık elçisi kadınlarla buluştu

KADINLARIN SAĞLIK ELÇİSİ OLMAK HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ

Esenler Belediye Başkanı Göksu, programda yaptığı konuşmada, “Kadınların evlerinde sağlık elçisi olması hepimiz için çok önemli. Kadınların mutlu olduğu evde huzur olur, bereket olur” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal sağlık elçisi kadınlarla buluştu

MUSTAFA SANDAL İZLEYİCİLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

Mustafa Sandal sağlık elçisi kadınlarla buluştu

Programa konuşmacı olarak katılan Mustafa Sandal ise, “Stresli olduğu zamanlar insanlar sağlığını kaybedebilir. Yine stresliyken ne kadar kilo vermek isterse insan o kadar veremez” dedi. Daha önce yaşamış olduğu bir anıyı anlatan Sandal, izleyicileri kahkahaya boğdu. Sandal, “27 yaşımdayken bir arkadaşım benim fotoğrafımı çekti. Dijital fotoğraf makineleri o zaman yoktu. Daha sonra fotoğrafı görebildim. Ve fotoğraftaki kişiye ben değilmişim gibi baktım. Yani o kadar kiloluydum” diye konuştu.

Mustafa Sandal sağlık elçisi kadınlarla buluştu

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