Mustafa Sandal'dan Emina-Sadettin aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Emina Jahovic, Sadettin Saran ile birlikte olduğunu artık saklamıyor.

İlk günlerde sessiz kalmayı tercih eden ikili, paylaşılan fotoğraflarla aşklarını belgeledi.

"NE KADAR MUTLU OLURSA..."

Aşkın belgelenmesiyle gözler Mustafa Sandal'a çevrildi.

Şarkıcı Sandal, bu ilişkiye dair şu yorumu yaptı: "Hayırlısı olsun. Emina'nın mutlu ve huzurlu olması benim dilek sıralamamda her zaman liste başıdır. O ne kadar mutlu olursa, çocuklarımıza yansıttığı enerji de o kadar aydınlık olacaktır."







