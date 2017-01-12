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Şentop'a göre değişiklik geçmezse erken seçime gidilecek

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop; "Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten geçmezse seçime gidilir" dedi.

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Şentop'a göre değişiklik geçmezse erken seçime gidilecek

Şentop, TBMM Genel Kurulunda görüşülen AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifine ilişkin açıklamalar yaptı.

"SEÇİME MECBUR KALINIR"

Bir maddenin düşmesi halinde teklifin geri çekilip çekilmeyeceğine yönelik soru üzerine Şentop, "Metin, Genel Kuruldan geçmezse, o zaman hiçkimse seçim istemiyor diyelim ama Türkiye seçime mecbur kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis'te yaşanan kavganın fotoğrafları

Şentop, siyasetle en ufak bir ilgisi olan kişinin, bunu böyle değerlendirmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, vesaire hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi." diye konuştu.

Şentop'a göre değişiklik geçmezse erken seçime gidilecek

"SAYILAR ÖNEMLİ DEĞİL"

Birinci tur oylamalardan çıkan sonuçlara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Şentop, ilk turdaki oylamaların önemli olmadığını, sayılara bakmanın doğru olmayacağını kaydetti. Şentop, teklifin, hem MHP hem de AK Parti tarafından benimsenen bir metin olduğuna işaret ederek, "Sayısal şeyler yanıltabilir. Bir artı bir eksi çok önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

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