Musul- Duhok kara yolu 4 yıl sonra açıldı

Musul- Duhok kara yolunun trafiğe açıldığını, iki vali Duhok'ta düzenledikleri ortak basın toplantısıyla duyurdu.

TİCARET CANLANACAK

Duhok Valisi Ferhat Etroşi, yolun tamamen trafiğe açılmasının her iki kentteki vatandaşlar başta olmak üzere bölge sakinlerinin hayatını kolaylaştıracağını, ayrıca Musul ve Duhok arasındaki ticaretin de canlanacağını söyledi.

Musul Valisi Nevfel Sultan Hamadi de Duhok başta olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki kentlerle yeniden ticari ilişkilerin güçlenmesinin Musul halkı için iyi bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE TRAFİĞE KAPATILDI

Musul'un 10 Haziran 2014'te DEAŞ'ın eline geçmesinden sonra 50 kilometre mesafede yer alan Duhok kara yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılmıştı.

Irak güçleri, Musul'u geri almak için Ekim 2016'da operasyona başlamış ve Temmuz 2017'de kentin tamamen DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirilmişti.