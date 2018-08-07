taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.174
USD
5,2656
EURO
6,0903
ALTIN
204,82
PETR
73,9100

Musul’da evlerine dönen 9 kişilik aile patlamada öldü

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'tan 9 kişilik aile, 2 sene sonra geri döndüklerinde evlerine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatlarını kaybetti.

İHA | 07.08.2018 - 05:53..
  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü DEAŞ’ın saldırıları sebebi ile evlerini terk etmek zorunda kalan 9 kişilik aile, yaklaşık 2 yıl El-Ceda kampında yaşadıkları çadırı bırakarak evlerine dönme kararı aldı.

BİR AİLE YOK OLDU

Musul’un batısındaki El-Yebsat bölgesindeki evlerine geri dönen aile, örgütün evlerine yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Polis kaynakları, olay yerinde ölen aile fertlerinin cesetlerinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Musul’da evlerine dönen 9 kişilik aile patlamada öldü

Irak’ın kuzeyindeki Musul kenti, Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edildi. Kent bir yıl önce örgütten geri alınırken, kaçan DEAŞ militanlarının çok sayıda eve bombalı tuzak yerleştirdiği biliniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

293
İtalya'da lise öğrencilerine flört dersi verilecek

İtalya'da lise öğrencilerine flört dersi verilecek

18
Bakan Albayrak'tan vatandaşlara önemli hatırlatma

Bakan Albayrak'tan vatandaşlara önemli hatırlatma

28
Şanlıurfa'da bakkalı 50 lira için öldürüp betona gömdü

Şanlıurfa'da bakkalı 50 lira için öldürüp betona gömdü

23
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

39
Komplo teorisyeni Alex Jones'a sosyal medya engeli

Komplo teorisyeni Alex Jones'a sosyal medya engeli

17
Dünyanın Arktik karbon döngüsü hızlanıyor

Dünyanın Arktik karbon döngüsü hızlanıyor

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM