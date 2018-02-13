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Mutasyon geçiren kerevit denizleri işgal ediyor

30 yıl önce mutasyon geçirerek erkeksiz üreyebilen kerevit türünün, dünya genelinde ekosistemleri işgal etmeye başladığı belirtildi.

Detay Haber | 13.02.2018 - 04:49..
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Yeni yapılan bir çalışmaya göre, benekli kerevit adı verilen türün kökeni, DNA'sındaki bir mutasyon sayesinde tek başına üreyebilen bir tek dişiye dayanıyor.

AB ÜLKELERİNDE YASAKLI

Benekli kerevitin evlerde beslenmemesine yönelik uyarıya rağmen Kanada'da satılıyor. 10 bacaklı mutant tür, Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklandı.

30 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI

Bilimsel adı Procambarus virginalis olan ve 30 yıl öncesine kadar var olmayan bu tür, şimdi Japonya, Madagaskar, İsveç ve ABD coğrafyasında vahşi yaşamda görülüyor.

Nature, Ecology an Evolution (Doğa, Ekoloji ve Evrim) adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmada işgalci benekli kerevitlerin, Madagaskar'daki yerli kerevit türlerini tehdit ettiği belirtildi.

Mutasyon geçiren kerevit denizleri işgal ediyor

KANSER GİBİ YAYILIYOR

Araştırma ekibinden Dr. Wolfgang Stein Kanada devlet televizyonu CBC'de yaptığı açıklamada "Bir benekli kerevitiniz varsa, üç ay sonra 200 ya da 300 tane olur" dedi. Aslında, bu tatlı su kerevitinin nasıl tek başına ürediğini inceleyen biliminsanları, kanserin nasıl yayıldığını daha iyi anlayabilir.

Benekli kerevitler Kanada'daki evcil hayvan dükkanlarından ya da internette alınabiliyor. İnternetteki bir ilanda bir satıcı bir küçük benekli kereviti bedavaya verirken, biraz daha büyük beş kerevit için 20 Kanada doları istiyor.

Kanada'da şu anda vahşi yaşamda benekli kerevit bulunmuyor. Ancak yetkililer bu canlıları doğaya salmanın yasadışı olduğu uyarısında bulunuyor.

MUTASYON GEÇİREN KEREVİTİN HİKAYESİ

Her şey 1990'lı yıllarda Almanya'daki bir evcil hayvan dükkanında başladı. Florida'ya özgü bir tür olan pullu kerevitin bir dişisi ek bir kromozom dizisiyle dünyaya geldi.

Böylece erkeği olmadan üremeye başladı. Bu dişiden doğan kerevitler de her seferinde yüzlerce yumurta ürettiler.

Bu genetik açıdan birbirinin kopyası olan kerevitler, özellikle Almanya'daki akvaryum tutkunları arasında büyük ilgi gördü.

Ancak tür sadece bir kaç ay içinde aşırı bir şekilde türeyince, insanlar benekli kerevitleri Avrupa genelindeki göllere bıraktılar.

Madagaskar'da da ucuz bir protein kaynağı olarak ülkeye getirilen kerevitler şu anda yerli türleri tehdit eder hale geldi.

AB ve ABD'nin iki eyaletinde benekli kerevitlere yasak geldi. Ancak tür, vahşi yaşamda üremeye devam ediyor.

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