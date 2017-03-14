Muz görünümlü limon şaşırttı

Küçükkale Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Ahmet Kaya’nın evinin bahçesindeki limon ağacının meyvesi, şekli ve rengiyle tamamen muzu andırıyor.

"GÖRMEK İÇİN GELENLER OLUYOR"

Limon ağacının, muza benzeyen meyvesi ile görenleri şaşkına çevirdiğini ifade eden Kaya, “Ağacın cinsini bilmiyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Tadında ise bir farklılık yok. Ne daha ekşi ne de daha tatlı. Muz’a benzeyen limonu dalında görmek için Küçükkale’ye gelen ziyaretçiler oluyor. Ağacımız ilk meyvesini verdiğinde ben de çok şaşırmıştım.” diye konuştu.

Öte yandan, şekil bozukluğunun yerli limon cinslerinde ender rastlanan bir durum olduğunu belirten konunun uzmanları, kimi zaman tozlaşmanın yetersiz olduğu meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabildiğini kaydettiler.

Benzer bir örnek de kısa bir süre önce Mersin Silifke'de yaşayan çiftçi Erhan Nizamoğlu'nun limon bahçesinde yaşanmış, bibere benzeyen limon Mersinliler arasında günün konusu olmuştu.