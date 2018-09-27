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Müzeler 5 yılda yaklaşık 170 milyon kişiyi ağırladı

Türkiye'de müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 5 yılda 168,3 milyon olarak kayıtlara geçti.

DHA | 27.09.2018 - 11:23..
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Türkiye genelinde müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2013-2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde yaklaşık 170 milyon kişi oldu.

Türkiye'de müze sayısı geçen yıl 2013'e göre yüzde 25 artarak 438'e ulaştı. Bu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müze sayısı 187'den 199'a, özel müzelerin sayısı 163'ten 239'a yükseldi.

ESER SAYISINDA ARTIŞ

Müzelerdeki eser sayısı, 5 yılda yüzde 5 artışla 3,7 milyona ulaşırken, bunların 3,3 milyonunu bakanlığa bağlı müzelerdeki mevcut eserler oluşturdu. Türkiye'de müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, söz konusu 5 yılda 168,3 milyon olarak kayıtlara geçti.

Bu rakamın 4'te 3'ünü bakanlık bünyesindeki müze ve ören yerleri, 4'te 1'ini ise özel müzeler karşıladı.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bu dönemde yüzde 30 gerilerken, özel müze ziyaretçilerinin sayısında yüzde 30'luk artış dikkati çekti.

Müzeler 5 yılda yaklaşık 170 milyon kişiyi ağırladı

ZİYARETÇİLER 189 MİLYON GELİR SAĞLADI

Bakanlık bünyesindeki müze ve ören yerlerini geçen yıl ziyaret eden 20,5 milyon ziyaretçinin 12,8 milyonu ücretli, 7,7 milyonu ücretsiz müzeleri tercih etti.

Satılan müze kart adedi 1 milyon 66 bin, ziyaretçilerden elde edilen gelir ise giriş ücreti, fotoğraf ve film çekim ücreti dahil 189 milyon lira olarak hesaplandı.

Öte yandan, İstanbul, 56'sı özel, 75 müzesiyle en fazla ziyaretçi ağırlayan il oldu. İstanbul'daki müzeleri ziyaret edenlerin sayısı, geçen yıl itibarıyla 8,8 milyon olarak gerçekleşirken, bu ili 2,8 milyon ziyaretçiyle Konya, 2,2 milyon ziyaretçiyle Nevşehir izledi.

Ankara, 41 özel müzesiyle 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, bakanlık bünyesindeki 5 müze ve 4 ören yerinde ziyaretçi sayısı 672 bin oldu.

Müzeler 5 yılda yaklaşık 170 milyon kişiyi ağırladı

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