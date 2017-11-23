Myanmar ile Bangladeş Arakanlılar konusunda anlaştı

Myanmar yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Bangladeş ve Myanmar yönetimleri, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi konusunda anlaşma yaptı.

"İNSANİ KRİZ BİR AN ÖNCE SONA ERMELİ"

Bakan Tillerson, 15 Kasım'da Myanmar'a gerçekleştirdiği ziyaret ve yaptığı görüşmeler ışığında yazılı bir açıklamayla Arakan'daki son durumu değerlendirmiş, Myanmar ziyaretinde Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii de dahil üst düzey yetkililerle ülkedeki son durumu görüştüğünü kaydeden Tillerson, insani krizin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulamıştı.