Myanmar lideri Suu Kyi ilk kez Arakan'da

Myanmar hükümetinin fiili lideri "sözde" Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi Ağustos'ta başlayan ve yaklaşık 600 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına neden olan krizin ardından ilk kez Arakan eyaletini ziyaret etti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Önceden açıklanmayan ziyaret kapsamında Suu Kyi eyalet başkenti Sittwe'ye yoğun güvenlik önlemleri altında ulaştı. Helikopter ile havalimanına gelen Kyi için polis ve askerlerin adeta etten duvar ördü, kuş uçurtmadı.

Hükümet sözcüsü Zaw Htay ziyaretin 1 gün süreceğini ve Suu Kyi'nin Sittwe'nin yanı sıra şiddet olaylarının yaşandığı Maungdaw ve Buthiduang'a da gideceğini açıkladı.

PROGRAMDA ARAKAN YOK

Hükümet sözcüsünün açıkladığı program daha çok Budist bölgelerini içerirken, etnik soykırımın yaşandığı ve zulme tanıklık eden Müslümanların köylerini ziyaretin planda bulunmadığı ortaya çıktı.

Önümüzdeki saatlerde Kyi'nin Müslüman köylerini ziyaret edip etmeyeceği netlik kazanacak.

SESSİZ KALDIĞI İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Bölgede yaşanan büyük çaplı zulümlere sessiz kalan Myanmarlı lider, yaşanan katliamları ve tecavüz vakalarını da reddederek çıkan haberleri "yalan" olarak nitelemişti.

Gazeteciler, görgü tanıkları ve uluslararası insan hakları örgütlerinin bu yöndeki açıklamalarına rağmen demokrasi yanlısı partinin lideri Suu Kyi'nin etkisizliği tepki toplamıştı. Bunun üzerine Kyi, bölgenin yeniden yapılandırılmasını sağlayacaklarının sözünü vermişti.

ARAKANLILARIN GÖÇÜ SÜRÜYOR

Birleşmiş Milletler dün halen ordunun giriş çıkışları kontrol altında tuttuğu bölgeye insani yardım için giriş izni verilmesi çağrısı yapmıştı. Bugün için tespit edilen rakamlara göre Bangladeş sınırına 2500 Arakanlı Müslüman daha 24 saat içinde ulaştığı belirtidi. Bu, bölgede hala korku ve açlığın olduğunun işareti olarak görüldü.