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Myanmar'da cami ve dini eğitim veren okul kapatıldı

Myanmar'ın Yangon kentinde, cami ve dini eğitim veren okul olarak kullanılan 3 binanın kapatıldığı bilgisi verildi.

03.08.2017 - 16:31
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Yerel Voice Daily gazetesinin haberine göre, Yangon'un 100 kilometre kuzeyindeki Okkan ilçesine bağlı Kywe Pone Lay köyündeki 3 binanın, resmi izinleri olmadan cami ve dini eğitim veren okul olarak kullanıldığı iddiasıyla kapatıldığı belirtildi.

"MÜSLÜMANLARA KARŞI ŞİDDETE ÖNLEM OLARAK KAPATILDI"

Okkan ilçesinin üst düzey yetkililerinden Myo Lwin de binaların daha önce Müslümanlara karşı şiddet olaylarına sahne olan ilçede yaşanan sorunların önlenmesi amacıyla kapatıldığını açıkladı.

Myanmar'da cami ve dini eğitim veren okul kapatıldı

BUDİST SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Okkan'da Müslüman bir kadının 2013 yılında yanlışlıkla Budist bir keşişe çarparak taşıdığı kasenin kırılmasına neden olmasıyla patlak veren olaylarda yüzlerce Budist, Müslümanların yaşadığı köylere saldırmıştı.

Müslüman bir erkeği hayatın kaybettiği olaylarda öfkeli Budist grup, 2 cami ile Müslümanlara ait 150 ev ve iş yerini kullanılamaz hale getirmişti.

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