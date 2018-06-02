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Myrleia Antik Kenti turizme kazandırılıyor

Mudanya'da gerçekleştirilen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan 2 bin 700 yıllık antik kent, arkeopark olarak düzenlenecek.

AA | 02.06.2018 - 09:24..
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan 2  Myrleia Antik Kenti, arkeopark olarak düzenlenerek turizme kazandırılacak.

PROJE BAKANLIĞA SUNULACAK

Mudanya Belediyesinden yazılı yapılan açıklamaya göre, Ömerbey Mahallesi'ndeki antik kent için yapılması planlanan, yürüyüş yolları, bilgilendirme panoları, çocuklar için laboratuvarların bulunacağı arkeoparkın uygulama projesi hazırlanıp, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak.

Çalışmalar kapsamında pek çok mozaik ortaya çıkarken, belediye mülkiyetine alınan 3 bin 200 metrekarelik kazı alanı ile bin 735 metrekarelik park alanında proje çalışmaları başlayacak.

Myrleia Antik Kenti turizme kazandırılıyor

ANITLAR KURULU ONAY VERDİ

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Anıtlar Kurulu da onayı verdi. Biz, 2 bin 700 yıllık tarihin kent yaşamına kazandırılması için, alışveriş merkezinin bodrumuna hapsedilen antik kentle ilgili de hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz. Kentin devamını da bu projemize dahil edeceğiz. Arkeopark'ta düzenlenen atölye çalışmalarına katılan çocuklar, deneysel arkeoloji çalışmalarıyla zamanda yolculuğa çıkacak. Türkiye ve dünyadan pek çok turist, Myrleia'yı görmek için Mudanya'ya gelecek" dedi.

Myrleia Antik Kenti turizme kazandırılıyor


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