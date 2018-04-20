Nadir kitaplar: Vankulu Lügati

Bir Türk bilgini İsmail El Cevheri’ne ait “Tâcü’l-lûga ve Sıhhatü’l-Arabiyye” adlı büyük Arapça sözlük, Vankulu Mehmed Efendi tarafından çevrildi. “Vankulu Lügati” olarak tabir edilen bu sözlük, 31 Ocak 1729’da ( 1 Recep 1141), matbaada basılan ilk eser oldu.

VANKULU LÜGATİ

Hazırlanması iki yıl süren bu sözlük, döneminin en önemli belgeleri arasında sayılır. İki büyük ciltten oluşan Vankulu Lügati’nin ilk cildi 656; ikinci cildi, 766 sayfadan oluşmaktadır.

Eser, ilk cildinde, padişah III. Ahmet, Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi’ye methiyeler düzüyordu. Ayrıca İsmail Cevheri ve Vankulu Mehmet Efendi hakkında da bilgiler içermektedir. Sözcük fihristi bölümü de bulunan eser, kelime kökenlerine de vurgu yapmaktadır. Eser, 28 bâbdan; her bâb ise, 28 fasıldan oluşmaktadır.

İslami ilimlerin ve şer’i hükümlerin Arapça ifadelerle dolu olduğundan, bu nedenle bu dilin öğrenilmesi gerekliliğinden bahseder Vankulu Mehmed Efendi. Lügatinde kelimeleri asıllarının son harflerine göre tertip etmiş ve karşılıklı yazmıştır.

Bu eser, alimler arasında yaygınlık kazanan bir baş ucu eseridir. Osmanlı, ilim ve kültür dünyasına büyük bir katkıdır.

Vankulu Lügati

Vankulu Mehmet Efendi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu

S.: Cilt 1: 1296 - Cilt 2: 1385

Kitabı satın alamk için tıklayınız: nadir kitap

Damla Karakuş

[email protected]