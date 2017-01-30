Nagehan Alçı: Arda'nın evet demesi cesaret örneği

Türkiye'de Nisan ayında yapılacak referandum öncesi ünlülerin "evet" veya "hayır" demesi de tartışılmaya devam ediyor.

"ARDA'NIN 'EVET' DEMESİ CESARET ÖRNEĞİ"

"Evet" diyen isimlerden olan Arda Turan'a sosyal medyada yapılan linç girişime karşın gazeteci Nagehan Alçı Habertürk'de yayınlanan Karşıt Görüş Özel programında bunun cesaretle yapılan bir açıklama olduğunu belirtti.

Alçı'nın Arda hakkında söyledikleri şu şekilde;

"Arda Turan, Rıdvan Dilmen 'evet' dedikleri için çok büyük bir mahalle baskısına maruz kaldılar. Ve bu mahalle baskısıyla da niyet okuma yapılıyor. 'Siz bir yere yaranmak için evet diyorsunuz' deniliyor. Bu niyet okuma fevkalade yanlıştır. Hele Arda Turan gibi bir isim. Avrupa'da bu kadar anti Erdoğan hava varken, bu paketle ilgili negatif bir hava varken; bu durum onun işine yaramayacak bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla Avrupa basınında onun aleyhine de bir hava oluştu. Dolayısıyla cesaret gerektiren bir iş yaptı ve buna karşılık tam tersiyle itham ediliyor. Bunlar bence son derece yanlış."

Nagehan Alçı: Arda'nın Avrupa'ya rağmen evet demesi cesaret örneği VİDEO

