Nagehan Alçı Reza Sarraf davasını yorumladı

Gazeteci Nagehan Alçı, ABD’de tutuklu bulunan Reza Sarraf davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'YE KARŞI OPERASYON

Konuya ilişkin birçok bilgisinin olduğunu ancak dava süreci nedeniyle açıklayamadığını belirten Alçı, yaşananların Türkiye’ye bir operasyon olduğunun altını çizdi.

DOLAR'I KULLANIYORLAR

Amerika’nın Reza Sarraf davası ile Dolar’ı etkisi altına aldığını ifade eden gazeteci Alçı, davanın devamında Türkiye’ye karşı bazı yaptırımların olabileceğinin ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin sıkı bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

DAVANIN ERTELENME İHTİMALİ VAR

Aralık ayında görülmesi planlanan davanın gerçekleşmesi durumunda ilişkilerin sıkıntıya gireceğini belirten Nagehan Alçı, davanın ertelenme ihtimalinin de yüksek olduğunu ifade etti.