Nagehan Alçı: TSK’da 614 kişilik dev soruşturma

Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçın, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Alçı bugünkü köşesinde Hürriyet gazetesinde ‘Karargâh rahatsız’ başlığıyla çıkan haberin aslında ordu içinde başörtüsü yasağının kalkmasıyla birlikte ortaya çıkan rahatsızlığa yönelik bir mesaj olduğunu hatırlattı.

"EŞİMLE BİRLİKTE GENELKURMAY'DA İFADE VERDİK"

Alçı daha önce eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte "ordudaki başörtüsü yasağının kalkmasından sonra özellikle Ege’deki kışlalarda bir kıpırdanma, bir toplaşma, bir rahatsızlık olduğunu" iddiasını dile getirdiğini söyleyerek bu yüzden Genelkurmay Askeri Başsavcılığı’na ifade vermeye gittiklerini söyledi.

Milliyet yazarı devamında bu iddialarının dev bir soruşturmaya döndüğünü öğrendiklerini açıkladı:

"614 PERSONELİN İFADESİ ALINMIŞ!"

Askeri Başsavcılık kendisine gelen birtakım istihbaratlar ile bizim iddiamızı birleştirip çok ciddi bir soruşturma başlatmış. Açıkçası, bu kadar geniş çaplı bir çalışma yürütülmesini beklemiyordum. Ege Ordu’dan tam 614 TSK personelinin ifadesi alınmış! Başsavcılık gerçekten çok ince ve detaylı çalışmış..

"KEMALİST GÖRÜNÜMLÜ GÜLENİST AKERLER KALKIŞMAYA TAHRİK EDİYOR"

Ayrıca Ankara’da çeşitli kaynaklardan edindiğim bilgi, bazı Gülenist askerlerin hapisteki konuşmalarında da Ege’yi işaret ederek çeşitli ifadelerle bir kalkışmayı teşvik ettikleri yönünde. Bu, çok net tespit edilmiş.

Rasim’in daha önce de yazdığı gibi alt rütbelerdeki Kemalist görünümlü Gülenist subaylar üstlerini de laiklik hassasiyeti yönünde tahrik etmişler. Kıpırdanmanın önemli bir sebebi de bu tahrik. Üst rütbelerdeki koyu laik askerlerin Kemalizm görünümlü Gülenizmin tahriklerine karşı artık daha uyanık olması gerekiyor...

"ALT KADEMELERDE FETÖ HALA KUVVETLİ"

Peki, böyle bir kalkışmanın gerçekleşmesi için yeterli sayıda kişi ve hazırlık var mı? Hayır! Zaten ben, söz konusu yazıda bir darbe ihtimalinin olmadığını ama bir rahatsızlık sonucu kıpırdanma olduğunu söylemiştim. Orada ‘Kemalist’ diyerek anti-Gülenist unsurları, yani eskiden kalma darbeci zihniyeti kastetmiştim. Şimdi tabloya bakınca görüyorum ki alt kademelerde FETÖ hâlâ kuvvetli. Bu alt rütbeli FETÖ mensupları üstteki ‘laikçi hassasiyete sahip’ subayları kışkırtıp bir hareketlenmeye sevk etmeyi arzu ediyorlar. Tabii bu, TSK’da başörtüsü yasağının kalkmasının ordu içindeki tüm kanatlarda ciddi bir rahatsızlık yarattığı tespitimin arkasında olmadığım anlamına gelmiyor. Kesinlikle böyle bir rahatsızlık var. Orduda başörtüsü yasağının kalkması doğru mu diye sorsanız kurumun yüzde 99’undan ‘Hayır’ cevabı gelir, bundan eminim! Ancak bugünkü koşullarda bu, bir darbe dinamiğini harekete çok şükür ki geçirmiyor, geçiremiyor...

"BALYOZ MAĞDURU MUVAZZAFLAR UYARIYOR"

Zira ‘Kemalist darbe’ diye dahi yola çıkılsa herhangi bir hareketin Gülenist mahiyet kazanacağı çok açık. Başsavcılık da bunu tespit etmiş. Gülenistler alt rütbelerde bile olsa çok örgütlüler ve uluslararası bağlantıları çok güçlü. Belki de “Bahar” deyip durdukları beklenti de bununla alakalı. Özellikle Balyoz mağduru muvazzaf subaylar bu konuda diğer koyu laik subayları sürekli uyarıyor, ‘Sivil hükümeti hedef alan her kıpırdanma Gülen’in işi olur, siz de kullanışlı aptallar gibi kalırsınız ortada’ diyorlar..."