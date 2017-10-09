Ahşap oyma sanatının, hattatlık ve tezyinat sanatları ile biraraya gelmiş hali olarak tanımlanan unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan Naht sanatında, ağaca kabartma şeklinde yontarak şekil verilir.

Naht sanatı, hat sanatıyla yazılan yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma teknikleriyle ahşaba işlenmesiyle ortaya çıkan desenin veya motifin, ahşap oyma ve işleme teknikleriyle ayrıştırılmasıyla oluşur.

Üç boyutlu görünüme kavuşan hat, ahşap ya da kumaş zemin üzerine oturtularak birbirinden güzel sanat eserleri ortaya çıkarılır.

Naht sanatı nedir