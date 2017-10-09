taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.093
USD
3,7323
EURO
4,3789
ALTIN
153,63
PETR
55,6500

Naht sanatı nedir

Zaman ve sabır gerektiren Naht sanatı, ağaca şekil verilerek yapılan unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı el sanatlarındandır.

  1. Haberler
  2. İpucu

Ahşap oyma sanatının, hattatlık ve tezyinat sanatları ile biraraya gelmiş hali olarak tanımlanan unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan Naht sanatında, ağaca kabartma şeklinde yontarak şekil verilir.

Naht sanatı nedir

Naht sanatı, hat sanatıyla yazılan yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma teknikleriyle ahşaba işlenmesiyle ortaya çıkan desenin veya motifin, ahşap oyma ve işleme teknikleriyle ayrıştırılmasıyla oluşur.

Üç boyutlu görünüme kavuşan hat, ahşap ya da kumaş zemin üzerine oturtularak birbirinden güzel sanat eserleri ortaya çıkarılır.

Naht sanatı nedir

Naht sanatı nedir

Naht sanatı nedir

İlginizi Çekebilir
Balon futbolu nedir
Futbolun hem izlemesi hem de oynaması en zevkli olan hali balon futbolunda insanlar dev balonların içine giriyor.
İrmikli çanak köfte tarifi
Bu köfte tarifini diğer köftelerle karıştırmayın :)
Persona non grata nedir
Persone non grata nedir? Persona non grata ne anlama gelir? Persona non gratada süreç nasıl işler?
Uzmanından beslenme çantası için meyve suyu önerisi
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, beslenme çantalarına yüzde 100 meyve suyu koymayı öneriyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enerjinizi zirvede tutacak besinlerle tanışın

Enerjinizi zirvede tutacak besinlerle tanışın

0
Panik atağa kese kağıdıyla önlem nedir

Panik atağa kese kağıdıyla önlem nedir

1
Kaliteli uyku için ne yapmalı

Kaliteli uyku için ne yapmalı

7
Gümüş böceğine karşı bitkisel çözüm

Gümüş böceğine karşı bitkisel çözüm

15
Yaz sıcaklarında hamileler için uyku tüyoları

Yaz sıcaklarında hamileler için uyku tüyoları

1
Ahşap lavabo nasıl yapılır

Ahşap lavabo nasıl yapılır

4
Kırkayak kaç ayaklıdır

Kırkayak kaç ayaklıdır

6