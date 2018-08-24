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Namaz çıkışı düşerek hayatını kaybetti

İsmail Hamitoğlu adlı vatandaş Kastamonu'da namaz çıkışı düşerek yaşamını yitrdi.

İHA | 24.08.2018 - 13:35..
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Kastamonu’da Veli Efendi Camii'nde ikindi namazını kılan bir kişi, namaz çıkışı düşerek vefat etti.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Kastamonu’da Veli Efendi Camii'ne ikindi namazını kılmak için giden İsmail Hamitoğlu, namazın ardından camiden çıktığı esnada dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Hamitoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Namaz çıkışı düşerek hayatını kaybetti

SON NAMAZINI KILDIĞI CAMİDE DEFNEDİLDİ

Hastanenin morguna kaldırılan İsmail Hamitoğlu’nun cenazesi, buradan alınarak hayatını kaybettiği Veli Efendi Camii'ne getirilerek kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ahmet Dede Mezarlığında aile kabristanlığına defnedildi.

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