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Namaz vaktinde camiyi soymaya kalktılar

Bursa'da bir camiye giren 2 çocuk, namaz vakti camiyi soymaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 14.02.2018 - 09:53..
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Namaz saatinde içeri giren bir çocuk, kimse yokken yardım kasasını yerinden sökmeye çalıştı. Bir süre uğraşan fakat başaramayan çocuk, dışarıda bulunan arkadaşını çağırarak yardım istedi. İçeri giren iki çocuk, caminin yardım kasasını yerinden sökmek için camide bulunan ayakkabı çekeceğini kullandılar.

Namaz vaktinde camiyi soymaya kalktılar

CAMİYE GİRENLERİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

O sırada camiye namaz için giren vatandaşları gören çocuklar paniğe kapıldı. Bir süre uğraşan çocuklar yardım kutusunu yerinden oynatamayınca camiden ayrıldı. O anlar ise caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Namaz vaktinde camiyi soymaya kalktılar

Namaz vaktinde camiyi soymaya kalktılar

Namaz vaktinde camiyi soymaya kalktılar

Namaz vaktinde camiyi soymaya kalktılar

Namaz vaktinde camiyi soymaya kalktılar

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