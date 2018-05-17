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Namazgah Hamamı’na 1.2 milyon liralık restorasyon

İzmir Agora'daki tarihi yapı, 1,2 milyon liralık bir bütçeyle restore edilerek hamam olarak hizmet vermeye başlayacak.

İHA | 17.05.2018 - 08:55..
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16. yüzyıldan kalan ve yıkılmak üzere olan Namazgah Hamamı’nı 1.2 milyon liralık restorasyonla ayağa kaldırıyor. Agora’daki tarihi yapı, temmuzdan itibaren yeniden hamam olarak hizmet verebilecek.

Namazgah Hamamı’na 1.2 milyon liralık restorasyon

HAMAM OLARAK HİZMET VERECEK

İzmir mimarisinin önemli köşe taşlarından Namazgah Hamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla restore edilerek kente kazandırılıyor.

762 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamamın, yaklaşık 1.2 milyon liralık bütçeyle sürdürülen restorasyon çalışmalarında önemli aşama kaydedildiği ve temmuz ayından itibaren yeniden hamam olarak hizmet verebileceği bildirildi.

Namazgah Hamamı’na 1.2 milyon liralık restorasyon

İZMİR TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YAPI

Agora alanı içinde kalan tarihi Namazgah Hamamı, 16. yüzyıldan günümüze ulaşıyor. Yakın zamana işlevini sürdürdüğü bilinen hamam, kadınlar ve erkekler kısmından oluşan "Çifte Hamamlar" grubunda yer alıyor.

Beden duvarları, moloz taş ve tuğla malzeme ile yığma sistemde inşa edilen yapının doğusundaki birimler erkekler, batısındaki birimler ise kadınlara ait. Namazgah Hamamı, doğu cephesinde Kurşunlu Han olduğu düşünülen bir yapının ayakta kalan tek duvarına bitişik vaziyette bulunuyor.

Namazgah Hamamı’na 1.2 milyon liralık restorasyon

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