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Narkotik köpeği 4.5 milyon değerinde uyuşturucu buldu

Bitlis'te polis ekipleri tarafından detektör köpekle bir tırda yapılan aramada 73 kilo eroin ele geçirildi.

İHA | 17.05.2018 - 16:35..
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Bitlis valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, detektör köpek 'Saldıray' ile Bitlis-Diyarbakır yolunda bulunan Polis Kontrol Noktasında şehirlerarası yük nakli yapan bir tırda arama yaptığı ifade edildi.

Narkotik köpeği 4.5 milyon değerinde uyuşturucu buldu VİDEO

SU BİDONUNA GİZLENMİŞ 73 KİLO EROİN

Köpeğin yoğun tepkiler vermesi üzerine yapılan aramada dorsenin alt kısmında bulunan su bidonu içerisine gizlenmiş vaziyette 73 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Açıklamada, "Piyasa değeri yaklaşık 4.5 milyon TL olan uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan F.T. isimli şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Bulundurma Veya Sağlama' suçundan 17.05.2018 tarihinde mevcutlu olarak Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimizde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir.” denildi.

Narkotik köpeği 4.5 milyon değerinde uyuşturucu buldu

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