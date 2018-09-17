Narkotik polisinden okul önlerinde uygulama

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada ekipler, okul çevrelerinde şüpheli görülen araçlarda inceme yaparken, şahısların da kimliğini kontrol etti. Kontroller sırasında polise zorluk çıkartan bir kişiyi gözaltına alındı.

OKUL ÇEVRELERİNDE UYGULAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk ders zilinin çaldığı bugün okul önlerinde uygulama yaptı. Ekipler, öğrencilerin huzur ve güvenliği için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların çevresinde yerini aldı.

ZORLUK ÇIKARTTI, GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından, şüpheli görülen araçlar durdurulurken şahısların ‘GBT’ sorgulamaları yapıldı. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada okul çevreleri ekipler tarafından titizlikle kontrol edildi. Kontroller sırasında polise zorluk çıkartan bir kişi gözaltına alındı.

"DEVLETE VE POLİSE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Veliler ise uygulamadan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Çocuğunu okula getiren bir vatandaş, "İsterim ki her gün uygulama olsun. Burası okul yani 7-8 yaşındaki çocuklara uyuşturucu satıyorlar. Bu uygulamadan çok memnunum devlete ve polis arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.