Narkotik Trabzon'da 4 kilogram kubar ele geçirdi

Narkotik ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettikleri kişilere düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalanırken, 4 kilogram da kubar ele geçirildi.
EMNİYET GÖZ AÇTIRMIYOR
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri’nin koordineli olarak yürüttükleri planlı çalışmalar neticesinde Trabzon’da uyuşturucu madde ticareti yapan F. A. ve S. Ş. isimli şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Şahısların bulunduğu araçta yaklaşık 4 kilogram (3 kilo 950 gram) kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.