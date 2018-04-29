Kılıçdaroğlu: Ekonomiyi bunlar değil tefeciler yönetiyor

1 Narkotik Trabzon'da 4 kilogram kubar ele geçirdi Trabzon’da yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

2 Trabzon'da FETÖ operasyonu: 8 kişi yakalandı Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

3 Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde Cansu Dere ile Metin Akdülger'in Şahsiyet dizisinin seti dışında sık sık buluştuğu ortaya çıktı.

4 Tuzla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Tuzla'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

5 Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor Müslümanların, kurallara uydukları sürece Avrupa'da yaşamayacaklarını belirten AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa'nın güç kaybettiğini dile getirdi.

6 Manisa'da 3,7'lik deprem Manisa'da Akhisar merkezli bir deprem yaşandı. 3,7 şiddetinde olduğu açıklanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.