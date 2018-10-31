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NASA aracı Solar Probe, 42 yıllık rekoru kırdı

Parker Solar Probe uzay aracı, 1976 yılında Helios-2 tarafından konulan 43 milyon kilometreyi aşarak güneşe hiçbir aracın yaklaşamadığı kadar yaklaştı.

İHA | 31.10.2018 - 04:23..
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Geçtiğimiz Ağustos ayında güneşi araştırmak için uzaya fırlatılan 1.5 milyar dolarlık ’Güneşe dokun’ sloganıyla ’Parker Solar Probe’ uzay aracının gelecek hafta Güneş’in atmosferindeki en dış kısmana ulaşacak. Solar Probe’un gelecek 7 yıl içinde güneş 24 defa yakın mesafeden geçeceği ve son devrinde güneşe 6 milyon 115 bin kilometre yaklaşacağı kaydedildi.

NASA aracı Solar Probe, 42 yıllık rekoru kırdı

12 Ağustos’ta fırlatılan Parker Solar Probe’un Kasım ayında hedefine ulaşmadan önce gezegenin çekim gücünden faydalanarak Venüs’ü geçeceği kaydedildi.

NASA aracı Solar Probe, 42 yıllık rekoru kırdı

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