NASA aracı Solar Probe, 42 yıllık rekoru kırdı

Geçtiğimiz Ağustos ayında güneşi araştırmak için uzaya fırlatılan 1.5 milyar dolarlık ’Güneşe dokun’ sloganıyla ’Parker Solar Probe’ uzay aracının gelecek hafta Güneş’in atmosferindeki en dış kısmana ulaşacak. Solar Probe’un gelecek 7 yıl içinde güneş 24 defa yakın mesafeden geçeceği ve son devrinde güneşe 6 milyon 115 bin kilometre yaklaşacağı kaydedildi.

12 Ağustos’ta fırlatılan Parker Solar Probe’un Kasım ayında hedefine ulaşmadan önce gezegenin çekim gücünden faydalanarak Venüs’ü geçeceği kaydedildi.