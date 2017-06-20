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NASA binlerce yeni gezegen keşfetti

NASA Kepler Uzay Teleskobu Güneş Sistemi'nin dışında yaşam ihtimali olan Dünya büyüklüğünde 10 yeni gezegen keşfetti.

20.06.2017 - 01:37
  1. Haberler
  2. Teknoloji

NASA'daki Kepler araştırma grubu, Kepler Teleskobu'nun Dünya büyüklüğünde yaşam ihtimali olan yeni gezegenler keşfettiğini bildirdi.

BİNLERCE YENİ GEZEGEN BULUNDU

Toplamda Kepler'in taradığı alanda binlerce yeni gezegen adayı bulunduğu ve bunlardan Dünya büyüklüğünde olan 10'unda yaşam ihtimali olabileceğine işaret edildi.

"BİLGİ DESTEĞİ SAĞLAYACAK"

NASA'nın Kaliforniya'daki Bilim Direktörlüğü Misyonunun Astrofizik Bölümü'nde Kepler programı bilim adamı Mario Perez, keşifle ilgili yaptığı açıklamada, "Bunların galaksideki frekanslarını anlamak, başka bir dünyayı doğurdan izleyecek şekilde NASA misyonlarının geleceğini şekillendirmesinde bilgi desteği sağlayacak" ifadesini kullandı.

NASA binlerce yeni gezegen keşfetti

Bilim adamları yayınladıkları araştırmada, Kepler teleskobuyla toplamda 4 bin 34 gezegen adayı keşfedildiğini ve bunlardan 2 bin 335'inin Samanyolu Galakisi dışında olduğunu kaydetti.

KEPLER TELESKOBU

Adını Rönesans dönemi gök bilimcisi Johannes Kepler'den alan Kepler Teleskobu, uzay gözlemlerine ilk kez 7 Mart 2009'da başlamış,  2013'de yaşanan sorunlara rağmen görevine devam etmişti.

NASA binlerce yeni gezegen keşfetti

Ekim 2018'de piyasaya sürüleceği açıklanan yeni nesil James Webb Teleskobunun da, gökbilimcilere Kepler'in bulduğu gezegenleri daha ileri analiz yapma imkanı sunması bekleniyor.

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