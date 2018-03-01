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NASA, Elon Musk'ın uzaya Tesla göndermesine tepkili

NASA'nın gezegen koruma görevlisi Lisa Pratt, SpaceX'in geçtiğimiz haftalarda uzaya gönderdiği Tesla'nın 'çöp' olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 14:41..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin geçen sene duyurduğu yeni bir iş alanı olan gezegen koruma görevlisi astrobiyolog Lisa Pratt, Elon Musk'ın bu hamlesini 'gökyüzüne atılan bir çöp olarak değerlendirdi.

NASA, Elon Musk'ın uzaya Tesla göndermesine tepkili

Pratt gelen bir soru üzerine "Yörüngede başka bir kırmızı Roadster olmaması için nasıl birlikte çalışılacağını öğrenmeliyiz" yanıtını vererek tavrını net bir şekilde belli etti.

 

NASA, Elon Musk'ın uzaya Tesla göndermesine tepkili

GEZEGEN KORUMA GÖREVLİSİ NE İŞE YARAR

Gezegen koruma görevlileri, hem dünyaya uzaydan mikropların gelmemesi için hem de dünyadan diğer gezegenlere mikrop bulaşmaması için çaba harcayacak.

Gezegen koruma memuru olmak için matematik, mühendislik veya fizik bölümlerinden yüksek lisansa sahip olmak da gerekiyor.

NASA, Elon Musk'ın uzaya Tesla göndermesine tepkili

NASA görevlisi Lisa Pratt

Aranan nitelikler bununla da sınırlı değil. En az bir yıl üst düzey devlet memurluğu yapmayanların başvurusu da kabul görmüyor.

Zaten NASA bünyesinde görev yapan gezegen koruma memurlarının olduğu birim, 1967'de Amerika'nın uzayla ilgili bir anlaşmaya imza atmasının ardından oluşturuldu.

Gezegen koruma memurları yılda 124 bin ila 187 bin dolar maaş alıyor.

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