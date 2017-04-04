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NASA: Göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dev bir Göktaşı'nın Dünya'ya teğet geçeceğini açıkladı.

04.04.2017 - 22:14
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Çapının 640 metre ile 1.4 kilometre arasında olduğu tahmin edilen Göktaşı, Dünya'ta yaklaşık 1.7 milyon kilometre mesafeden geçecek.

19 NİSAN'DA TEĞET GEÇECEK

NASA, göktaşını “potensiyel tehlike” olarak niteledi. 19 Nisan’da teğet geçeceğini bildiren kurum, Dünya'ya yakın geçen 100 metreden büyük her cismi bu şekilde sınıflandırıyor.

480 YIL DAHA BÖYLE GEÇİŞ YAPMAYACAK

Mayıs 2014’te keşfedilen göktaşına “2014 JO25” adı verilmişti. “2014 JO25″in 480 yıl daha böyle bir geçiş yapmayacağı hesaplanıyor.

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