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NASA'dan uzay araçları için özel tekerler

ABD Uzay araştırmaları merkezi NASA, uzayda engebeli arazilerde daha iyi seyir sağlayabilmek için özel tekerler üretti.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 15:41..
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NASA mühendisleri, diğer gezegenlerde bulunan engebeli arazilerde sağlam yol tutuşu sağlayabilecek ve deformeyi önleyecek özel çelik tellerden tekerler yaptı.

NASA'nın uzay keşiflerinde için icat ettiği örgülü tekerlek - VİDEO

HEDEF: UZUN ÖMÜRLÜ TEKERLER

NASA'nın engebeli arazilerde daha iyi yol tutuş sağlaması ve daha az deforme olması için örgülü yapıya sahip bir tekerlek icat etti. Tekerlerin deneme sürümlerini hayata geçiren NASA mühendisleri, gezegen ve uzay parçalarının bire bir kopyalarını yaptıkları yüzeylerde deneyler gerçekleştirdi.

NASA'dan uzay araçları için özel tekerler

Yapılan denemelerde her türlü esnekliğin sağlandığı bu tekerleklerin, kullanım ömrünün çok daha fazla artacağı ve daha verimli hale geleceği belirtildi.

Daha önce uzayda Curiosity aracında deforme olan tekerler bilim insanlarına bir hayli zorluk çıkarmıştı.

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