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NASA'nın atmosfer araştırma misyonu GOLD yola koyuldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "GOLD" ile yeniden bağlantı kurdu.

AA | 27.01.2018 - 11:44..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "GOLD" adı verilen yeni araştırma misyonu kapsamında atmosferin dış halkasında incelemeler yapmak üzere uzaya gönderilen SES-14 uydusuyla yeniden bağlantı kurulduğunu bildirdi.

YENİDEN TEMAS SAĞLANDI

NASA'dan yapılan açıklamada dün yerel saatle 17.20'de Fransız Ginesi'nden Ariane-5 roketiyle uzaya fırlatılan SES-14 uydusuyla fırlatışta yaşanan iletişim kesintisinin ardından yeniden temas sağlandığı belirtildi.

"UZAY ARACININ SAĞLIK DURUMU İYİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ariane 5 roketinin fırlatışı sırasında yaşan anomalinin ardından SES-14 uzay aracıyla yeniden uzaktan ölçüm ve uzaktan komuta bağlantısı sağlanmıştır. Yeni koşullara göre belirlenen yörüngeye yükseltme planına göre SES-14 önceden planlanana göre 4 hafta gecikmeyle sabit yörüngeye ulaşacaktır. Uzay aracının sağlık durumu iyidir ve tüm alt sistemleri nominal düzeyde çalışmaktadır. Uydunun kullanım ömrünün planlandığı gibi olacağı öngörülmektedir."

GOLD misyonu, Dünya'nın üst atmosferiyle ile uzay arasındaki dinamik ilişikiyi araştırmayı ve buradaki değişimlere etki eden faktörleri anlamayı amaçlıyor. Bulgular uzay kaynaklı iklim dinamiklerinin anlaşılmasına olduğu kadar uydu ve uzay aracı teknolojileri geliştirilmesine de faydalı olacak.

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