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NASA’nın yeni aracı Mars’taki depremleri inceleyecek

NASA'nın yeni insansız uzay aracı InSight, Mars’taki depremleri inceleyecek.

İHA | 04.05.2018 - 14:49..
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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nın (NASA) 2012’den bu yana Mars’a ilk inişini başlatmaya hazırlandığı yeni insansız uzay aracı InSight Mars’taki depremleri dinlemeyi ve Dünya ve Mars gibi kayalık gezegenlerin nasıl oluştuğunu araştıracak.

26 KASIM'DA İNECEK

Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden Cumartesi günü yerel saatle 07.05’te fırlatılması planlanan InSight’ın, planlandığı gibi giderse, 26 Kasım’da Kızıl Gezegene inmesi planlanıyor.

NASA’nın yeni aracı Mars’taki depremleri inceleyecek

Dünya ve Mars’ın, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce benzer süreçlerle oluşmasından bu yana, NASA, resmi olarak Sismik Araştırmalar, Jeodezi ve Isı Taşımacılığı (InSight) olarak bilinen uzay aracının onları farklı kılan şeylere ışık tutacağını ümid ediyor.

NASA’nın California eyaletindeki Pasadena’daki Jet Propulsion Laboratuvarı’nda InSight ana araştırmacısı olarak görev yapan Bruce Banerdt, “Özelliği olmayan bir kaya topundan yaşamı destekleyen ya da desteklemeyen bir gezegene nasıl geçtiğimiz gezegen biliminde önemli bir sorudur. Yeryüzünde bu süreçler milyarlarca yıl boyunca depremler ve yer kabuğundaki erimiş kayaların hareketiyle gerçekleşti" dedi.

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