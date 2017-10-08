Nate ABD'nin enerji üretimine daha büyük darbe vuracak

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi (BSEE), Nate kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol ve doğalgaz üretim platformlarının yüzde 40'ından fazlasının tahliye edildiğini açıkladı.

PETROL VE DOĞALGAZ ÜRETİMİ BÜYÜK ORANDA DURDU

İdare, bölgedeki günlük bir milyon 615 bin varillik petrol üretiminin yüzde 92 oranında ve 70 milyon 220 bin metreküplük doğalgaz üretiminin de yüzde 77 oranında durdurulduğunu bildirdi.

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LOUSİANA'DAN FLORİDA'YA LİMANLAR KAPATILDI

Kasırga nedeniyle ayrıca, ABD Sahil Güvenliğinin emriyle Louisiana'dan Florida'ya kadar olan bölgedeki tüm limanlar güvenlik nedeniyle kapatılacak.

KASIRGA 2. KATEGORİDE

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada da Nate kasırgasının ABD kıyılarına vardığında "ikinci kategori" şiddetine ulaşacağı belirtilerek, kasırganın saatte 154-177 kilometrelik yıkıcı rüzgarlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

ENERJİ ÜRETİMİNİ 3 KAT DAHA FAZLA ETKİLEYECEK

Bunlar dikkate alındığında, Nate kasırgası, ülkenin enerji üretimini Meksika Körfezi'nde etkili olan Harvey kasırgasından en az 3 kat daha fazla sekteye uğratmış olacak.

HARVEY KASIRGASININ ETKİSİ

ABD'nin petrol üretiminin 5'te 1'inin sağlandığı Meksika Körfezi üzerinden gelen ve Houston'a büyük zarar veren Harvey kasırgası, ABD Başkanı Trump'ın petrol fiyatlarının yükselmemesi için ülkenin stratejik petrol rezervini açmasına neden olmuştu. ABD'de 2012'de etkili olan Isaac kasırgası nedeniyle de dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın emriyle Enerji Bakanlığı tarafından ülkenin stratejik petrol rezervlerinin kullanımı sağlanmıştı.

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