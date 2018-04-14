NATO Genel Sekreterinden Suriye açıklaması

Amerika'nın dün akşam saatlerinde İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'de yapmış olduğu operasyon sonrasında NATO acil olarak toplandı.

"HAREKAT ÖNCESİ BİZE BİLGİ VERİLDİ"

Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Suriye'de kimyasal silah kullanımının barbarca olduğunu belirterek, "Bütün NATO ülkeleri harekata destek veriyor. Harekat öncesi bize bilgi verildi." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg harekat öncesi diplomatik ve siyasi olasılıkların da değerlendirildiğini söyledi.