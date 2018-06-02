NATO: İsrail'i İran'dan koruyamayız

Almanya'nın Der Spiegel dergisine konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ortağı olmayı sürdürmesina karşın NATO üyesi olmadığı için İsrail'e yüzde 100 güvenlik garantisi veremeyeceklerini duyurdu.

"ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM SÜRECİNE DAHİL DEĞİLİZ"

NATO'nun Ortadoğu çözüm sürecine dahil olmadığını belirten Stoltenberg, ''Bu bizim işimiz değil'' ifadelerini kullandı.

İttifakın üyeleri arasında İran'la BM onaylı nükleer anlaşma konusunda fikir ayrılıkları bulunduğuna dikkat çeken Genel Sekreter, bununla birlikte 'İran'ın füze programından ve bölgede istikrarsızlığa neden olan şekilde terörist gruplara verdiği destekten' NATO'nun tüm üyelerinin rahatsız olduklarını dile getirdi.