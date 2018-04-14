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NATO bugün olağanüstü toplanıyor

NATO, Brüksel'deki karargahta öğleden sonra Suriye saldırısını görüşmek için olağanüstü toplanacak.

AA | 14.04.2018 - 12:22..
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NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin bugün öğleden sonra Brüksel'deki NATO karargahında olağanüstü toplanacağı ve müttefiklerin Esad rejimine yönelik saldırıları görüşeceğini bildirildi.

ÜÇ ÜLKENİN TEMSİLCİLERİ BİLGİ VERECEK

Konsey'de İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında diğer müttefiklere bilgi vereceği kaydedildi.

NATO Kuzey Atlantik Konseyi, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in başkanlığında 29 üye ülkenin daimi temsilcilerinin katılımıyla toplanacak.

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