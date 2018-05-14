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NATO savaş gemileri Gürcistan'da

TCG Gemlik Fırkateyni'nin de aralarında bulunduğu NATO Deniz Görev Grubu-2 (SNMG) savaş gemileri, tatbikat için Gürcistan'ın Poti limanına geldi.

AA | 14.05.2018 - 23:28..
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Gemiler, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ile Gürcistan Sınır Polis Müdürü Temur Kekelidze ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

NATO Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG) görev yapan TCG Gemlik, limana gündüz saatlerinde demirledi.

SNMG'nin Gürcistan ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Gürcistan Sınır Polis Müdürü Temur Kekelidze gemilerin 18 Mayıs'a kadar Poti'de kalacağını bildirdi.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gemlik Fırkateyni dışında İngiltere'den "HMS Duncan", Bulgaristan'dan "BGS Drazki" ve Romanya'dan "RS Regele Ferdinand" gemilerinin de limana geldiğini ifade eden Kekelidze, NATO gemilerinin Gürcistan deniz kuvvetleri ile birlikte ile tatbikatlar düzenleyeceğini kaydetti.

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