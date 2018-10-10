NATO soğuk savaştan bu yana en büyük tatbikatı yapacak

NATO, 29 müttefik ve 6 ortağının katılımıyla düzenleyeceği ve son yılların en büyük askeri tatbikatı olacak "Trident Juncture 18" ile gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

NORVEÇ VE CİVARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

NATO'nun 29 üyesinin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, Finlandiya, İsveç, Ürdün, Gürcistan ve Ukrayna'nın katılımıyla 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Norveç ve civarında gerçekleşecek tatbikat, özellikle katılacak asker sayısı ve teçhizat açısından dikkatleri çekiyor.

NATO yetkilileri Trident Juncture 18'in temel amacının, olası bir saldırıya karşı güçlerin hazırlık durumunu tatbik etmek ve ittifakın savunma ve caydırıcı gücünü göstermek olduğunu savunuyor.

5. MADDE SENARYOSU CANLANDIRILACAK

NATO'nun 1980'li yıllardan bu yana gerçekleştireceği en büyük tatbikat olan Trident Juncture 18'de ittifakın tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden 5'inci maddesi "hayali" ancak "gerçekçi" bir senaryo ile canlandırılacak.

Hava, kara ve deniz alanlarının kullanılacağı tatbikat yoğun olarak Norveç'te yürütülecek ancak deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi, hava tatbikatları için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları kullanılacak.

Kara harekatında önceden belirlenmiş bir senaryoya göre "kuzey" ve "güney" güçleri kara ve denizde savaşırken, hava kuvvetleri de hem ayrı tatbikatlar yürütecek hem de bu güçlere destek sağlayacak.

Ülke yetkililerinin ev sahipliği yapma teklifi üzerine tatbikat için Norveç'in seçilmesi kara, hava ve deniz alanlarına ulaşım imkanı sağlarken bölgedeki soğuk hava koşulları tatbikat katılımcılarının ağır hava şartlarında hareket etme kabiliyetini artıracak.