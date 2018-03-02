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NATO'dan Rusya'ya ABD tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in silahlanma açıklamasıyla ilgili NATO'dan tepki geldi.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 17:44..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllık olağan ulusa seslenişi sırasında ABD'ye yönelik tehditler havada uçuşmuş, Putin'in "her yeri vurabilecek füze ürettik" sözleri büyük tartışmalara neden olmuştu.

NATO konuya ilişkin açıklama yaparak Rusya'ya tekpi gösterdi.

NATO'dan Rusya'ya ABD tepkisi

"KABUL EDİLEMEZ"

NATO, "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir. Tansiyonu hafifletmeye yardımcı olmaz" açıklamasında bulundu.

NATO sözcüsü Oana Lungescu, "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir. Tansiyonu hafifletmeye yardımcı olmaz. Biz yeni bir Soğuk Savaş ya da yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz. Tüm müttefik kuvvetleri, güven ve emniyetle kurulan anlaşmaları destekler." açıklamasında bulundu.

ABD'DEN NET MESAJ: BİZ HAZIRIZ

Putin dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini belirtirken, ABD'de bu tepkiye karşılıksız kalmamış,Rusya'nın tehtidine kaşrı "Biz hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

 

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