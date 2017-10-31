taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.790
USD
3,8053
EURO
4,4279
ALTIN
155,24
PETR
60,4500

NATO'dan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Moskova ile yapılan S-400 füze savunma sistemleri sözleşmesini Türkiye'nin ulusal kararı olarak niteledi.

31.10.2017 - 17:04
  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya'nın başkenti Tokyo'da basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşması imzalayarak aldığı yeni hava savunma imkanların yatırım yapma kararı, bu ülkenin ulusal kararıdır." dedi.

NATO'dan S-400 açıklaması

TÜRKİYE'NİN BİR TALEBİ OLMADI

Stoltenberg, daha önce Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alımı hakkında "NATO üyeleri hangi ekipmanı edineceklerine kendileri karar verir." diyerek S-400 sistemini NATO'ya entegre etmek için Türkiye'nin bir talepte bulunmadığını söylemişti.

NATO'dan S-400 açıklaması

ABD S-400'LERE KARŞI

ABD başta olmak üzere bir takım ülkeler, NATO'yu bahane ederek, sistemlerin birliğe zarar vereceği ve uyumlu olmadığı gerekçesiyle satın alınmasını yanlış olarak değerlendirmişti.

İlginizi Çekebilir
Türk Akımı boru hattının yarısı döşendi
Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı progesi yarılandı.
Kabil'in diplomatik bölgesinde patlama: 3 ölü
Afganistan'da diplomatik bir bölgede terör saldırısı meydana geldi. Saldırıda en az 3 kişi öldü 15 kişi yaralandı.
Rusya Devlet Sözcüsü'nden ABD'de soruşturma açıklaması
Rusya Devlet Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcılarına açılan soruşturmada Rusya'nın suçlanmadığını açıkladı.
Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın batısında bulunan Ambon kenti yakınlarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çürük raporunda rekor

Çürük raporunda rekor

176
Halil İbrahim sınır kapısı Irak yönetimine teslim edildi

Halil İbrahim sınır kapısı Irak yönetimine teslim edildi

58
Optimar'ın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı

Optimar'ın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı

427
FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'den 2 ayrı bylock çıktı

FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'den 2 ayrı bylock çıktı

90
Batan Air Berlin hatırası

Batan Air Berlin hatırası

155
CHP'li vekil canlı yayında yanlış bilgi kurbanı oldu

CHP'li vekil canlı yayında yanlış bilgi kurbanı oldu

106
İkinci el konuttaki mağduriyet sona erecek

İkinci el konuttaki mağduriyet sona erecek

194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM