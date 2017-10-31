NATO'dan S-400 açıklaması

Japonya'nın başkenti Tokyo'da basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşması imzalayarak aldığı yeni hava savunma imkanların yatırım yapma kararı, bu ülkenin ulusal kararıdır." dedi.

TÜRKİYE'NİN BİR TALEBİ OLMADI

Stoltenberg, daha önce Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alımı hakkında "NATO üyeleri hangi ekipmanı edineceklerine kendileri karar verir." diyerek S-400 sistemini NATO'ya entegre etmek için Türkiye'nin bir talepte bulunmadığını söylemişti.

ABD S-400'LERE KARŞI

ABD başta olmak üzere bir takım ülkeler, NATO'yu bahane ederek, sistemlerin birliğe zarar vereceği ve uyumlu olmadığı gerekçesiyle satın alınmasını yanlış olarak değerlendirmişti.