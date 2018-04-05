NATO'dan soğuk savaş uyarısı

Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'nın başkenti Ottawa'ya gitti. Burada NATO'nun 69'uncu yıl etkinliklerine katılan Stoltenberg, yaptığı konuşmasında dünyada yeni bir soğuk savaş dalgasının başlamasını istemediklerini belirtti.

Konferansın ana gündem maddelerinden biri de Rusya eselesi oldu. Özellikle İngiltere'de uygulanan suikast ile suçlanan Rusya'yı sergilediği 'gayrimeşru ve yasa dışı' eylemler için bazı sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyarılırken, dünyanın yeni bir soğuk savaş ile karşı karşıya kalmaması gerektiği açıklandı.

SOĞUK SAVAŞ UYARISI

Kırım meselesinin Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana NATO'nun en büyük konuşlandırmasını tetiklediğini savunan ve ittifak üyelerinin Doğu Avrupa'ya daha fazla güç gönderdiğini söyleyen Stoltenberg basın toplantısı sırasında Rus eski ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de zehirlenmesi nedeniyle NATO'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanma ihtimali olup olmadığı ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta 'Rusya ile yeni bir silah yarışı istemediklerini' ifade etti.

Stoltenberg "Yeni bir silah yarışı istemiyoruz bu nedenler nasıl yanıt vereceğimize odaklandık. Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz. Rusya ile daha yapıcı ilişki için çabalamayı sürdüreceğiz." diye konuştu.