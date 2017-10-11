NATO'dan Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'da alacağı S-400'lerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KIZGIN DEĞİLİZ"

Reuters'a konuşan Stoltenberg, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma nedeniyle kızgın olmadıklarını ifade etti.

"SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ"

S-400 alma kararının Türkiye'ye ait olduğunu belirten Jens Stoltenberg, bu karara saygı duymak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

NATO Genel Sekreteri, “Türkiye’den S-400 füzelerinin NATO hava savunma sistemine uyumunun sağlanması yönünde bir talep olmadı.” diye devam etti.