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Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

Rusya'nın "ABD'nin Suriye'deki tavırları Türkiye'yi operasyona itti" açıklaması hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor" dedi.

AA | 24.01.2018 - 03:03..
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Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

Rusya'nın, Afrin'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı için "ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkiyatlarının ve Suriye'deki tavırlarının Türkiye'yi operasyona itti" şeklindeki açıklamasına, ABD'den cevap geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Rusya'nın açıklamaları sadece yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda" ifadelerini kullandı.

Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

"İKİ MÜTTEFİKİN ARASINI AÇMAYA ÇALIŞIYOR"

Nauert, Rusya'nın "ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkiyatlarının Türkiye'yi operasyona ittiği" yönündeki sözlerinin gündeme getirilmesi üzerine, "Rusya'nın açıklamaları sadece yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda. İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun operasyona ilişkin "çok ciddi ve açık" görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Nauert, "Çok ciddi kaygılarımız var. Bu süre içerisinde yapılan üç telefon görüşmesi de bunun kanıtıdır." şeklinde konuştu.

Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

"HEDEFİMİZ DEAŞ OLSUN"

Nauert, Afrin'in daha önceden "istikrarlı sayılabilecek" bir bölge olduğunu savunarak "Şu anda istikrarlı olması gibi bir durum söz konusu değil. Çok ciddi kaygılarımız var. Herkesin DEAŞ'a yönelmesi gerekiyor. Hedefimizden DEAŞ'ı alıp Kürtleri koymak çok büyük bir problem." iddiasında bulundu.

Sözcü ayrıca Afrin konusunun Tillerson'ın ajandasının en önemli konularından biri olduğunu belirterek "Türkiye'nin PKK konusundaki endişelerini anlıyoruz. Bu konuda iletişim halindeyiz." dedi.

Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

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