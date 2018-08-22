Naylon poşetler ücretli oluyor

Daha önce 1 Ocak 2018 itibariyle marketlerden ücretsiz şekilde alınan plastik poşetlerin ücretli olması için adımlar atılmıştı. Ancak bu tarih 1 yıl ertelenmiş, konuyla ilgili kamuoyu oluşturulmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı kapsamında Ekim 2018’e çekilen ücretli plastik poşet düzenlemesi, ilk ertelendiği 1 Ocak 2019 tarihine geri döndü.

"FİLE, BEZ TORBA BİR DEFAYA MAHSUS HEDİYE EDİLMELİ"

2018 yılı, Türkiye’de plastik poşetlerin ücretsiz olarak dağıtıldığı son yıl olacak. Bu tarihten sonra özellikle süper marketlerin bu poşetleri ücretle vermesi sağlanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkarmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli." dedi.

"EKONOMİMİZE, DOĞAMIZA VE SAĞLIĞIMIZA OLUMLU OLACAK"

Yazılı bir açıklama ile konu hakkındaki düşüncelerini ve ücretli plastik poşetlerin nasıl bir katkı sağlayacağını dile getiren Palandöken, uygulamanın 1 milyar dolardan fazla cari açığı önleyeceğini dile getirdi.

Palandöken, “Vatandaşlar, yıl içerisinde naylon poşet için yaptıkları harcamayı bez torba ve file için de rahatça yapabilirler. Bunun için ek bir ücrete gerek yoktur. Bu tür file ve bez torbaları sadece alışverişe çıkarken değil normal zamanda da yanımızda bulunması gerekir. Üzerinde yaşadığımız bu dünya ve bu ülke bizim. Onu kirletmek demek geleceğimizi kirletmek demektir. Bu konuda duyarlılık oluşturmak, komşumuzu akrabamızı da uyarmak gerekiyor. Ülke olarak bu dönüşüm bilincine kavuşmamız başta ekonomimize, doğamıza ve sağlığımıza da olumlu geri dönecektir." açıklamasında bulundu.