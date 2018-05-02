Nazilli'de çıkan yangında yavru köpek kurtarıldı

Nazilli'deki otomobil boyama yerinde çıkan yangında 3 araç kullanılmaz hale geldi. Yangın esnasında içeride kalan köpek yavurusu, itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

YAVRU KÖPEĞİ FARK EDEN EKİPLERİ İÇERİ GİRDİ

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto boya dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler arasında kalan köpek yavrusunu kurtarırken, yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyeri ve içinde bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.