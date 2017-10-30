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Nazilli'de halk pazarları dua ile açılıyor

Halk pazarlarını açarken müezzin İsmail Düzyol tarafından hayırlı kazanç ve alışveriş için okunulan dua hoparlörlerle tüm ilçeye duyuruluyor

30.10.2017 - 10:06
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yeni Sanayi Mahallesi Cumhuriyet Camisi Müezzini İsmail Düzyol, haftanın 5 günü Nazilli'de açılan halk pazarlarında 'pazar duası' okuyarak esnafa hayırlı kazanç, halka ise hayırlı alışveriş dileğinde bulunuyor.

Nazilli'de halk pazarları dua ile açılıyor

HOPARLÖRLE TÜM İLÇEYE DUYURULUYOR

Müezzin Düzyol, perşembe günleri Nazilli Belediyesi'nin santralinden ses sistemi aracılığıyla yaptığı duayı, cumartesi, pazar, salı, çarşamba günleri ise cami hoparlöründen gerçekleştiriyor. Düzyol, "Perşembe günleri Nazilli Belediyesi'nin tüm hoparlörlerinden pazar duası yapıyoruz. Pazar duamız tüm ilçeden duyuluyor. Vatandaşlarımız yaptığımız bu uygulamadan çok memnun. Sürekli telefon ederek teşekkür ediyorlar. 10 yıl önce Kuyucak ilçesinin Pamukören mahallesinden Nazilli'ye tayin olduğumda bir cami imamı arkadaşım bana, 'Hocam, emekli olacağım ama sürdürdüğümüz pazar duası işini yürütebilir misin?' dedi. Ben de o günden buyana bu işi yürütüyorum. Sağlığımız elverdiği sürece de yürüteceğim. Pazar duamız, ülkemizin dört bir yanından Nazilli'ye gelen misafirlerimizin hoşlarına gidiyor. Kendi memleketlerinde de böyle pazar duasının yapılmasını istiyorlar." dedi.

Nazilli'de halk pazarları dua ile açılıyor

KONYA'DAN DUA İSTEĞİ GELDİ

Pazar duası için Konya'nın Akşehir ilçesinden kendilerine istek geldiğini belirten Düzyol, "Hazırlayıp, duayı onlara da gönderdik, inşallah orada da bu dua yapılıyordur." diye konuştu.

Nazilli'de halk pazarları dua ile açılıyor

Nazilli'de halk pazarları dua ile açılıyor

Nazilli'de halk pazarları dua ile açılıyor

Nazilli'de halk pazarları dua ile açılıyor

Nazilli'de halk pazarları dua ile açılıyor

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