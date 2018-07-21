Nazilli'deki 5 kişinin öldüğü katliamda dolandırıcılık şüphesi

Nazilli ilçesinde yaşayan Tülin Duran (46), iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a devrederek bankadan 62 bin lira kredi çektirdi. Çekilen krediyle Tülin Duran, Hürriyet Caddesi'nde bir depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı.

Galericilik yapan ve bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacılık yapmaya başlayan eşi Mustafa Duran da iddiaya göre bu işe para koyarak eşiyle ortak oldu.

Birlikte çalışan Duran çiftinin arasında anlaşmazlıklar başladı. Bunun üzerine Tülin Duran, bir süre önce evi terk ederek kızı Tuğçe Duran (24) ile birlikte ölen annesinin yaşadığı İstiklal Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleşti, boşanma davası açtı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Dava sürerken, daha önce Mustafa Duran tarafından tehdit edildiğini ileri süren Tülin Duran'ın 24 Haziran günü Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından koruma kararı çıkarılarak kocası hakkında uzaklaştırılma kararı verildiği belirtildi.

DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Dün sabah Mustafa Duran, eşi ve akrabalarının dükkandaki malzemeleri boşalttığını görünce 'mal kaçırıldığı' gerekçesiyle öfkelendi. Eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını iddia eden Mustafa Duran, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akşam evine giden Mustafa Duran, eşinin ve akrabalarının evin kapısının anahtarını da değiştirdiğini öğrendi.

İKİ POMPALI TÜFEKLE 9 KİŞİYE ATEŞ AÇTI

Mustafa Duran, dün akşam saatlerinde kendisine ait hafif ticari araçla, eşi ve kayınbiraderlerinin birlikte yaşadıkları İstiklal Mahallesi'ndeki eve geldi.

Evin yakınına aracını park eden Mustafa Duran, arka koltukta bulunan 2 pompalı tüfeği yanına alarak, evin bahçesinde birlikte yemek yiyen eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, kayınbiraderleri Birol Karakılıç (48) ve Bekir Cihan Karakılıç (50), yengeleri Serpil Karakılıç (43) ve Emine Özlem Karakılıç (45), yeğeni Şükran Karakılıç (25) ile eşinin komşuları olan ve yemeğe katılan Filiz Kahya (38) ile Mehmet Kahya'ya (41) iki pompalı tüfekle art arda ateş etti. Ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekipleri, evdeki Birol Karakılıç, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan iki çocuk babası Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç da Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda Tülin Duran ve kızı Tuğçe Duran ile yeğeni Şükran Karakılıç yaralandı. Yengesi Serpil Karakılıç da kurşunlara hedef olmamak için kaçarken düştü. Yaralalanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KÜÇÜK ÇOCUK ŞOKA GİRDİ

Tuğçe Duran ile Şükran Karakılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Kahya'nın "İyiyim" dedikten sonra öldüğü, Filiz Kahya'nın da "Uykum var" dedikten sonra hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

Filiz ve Mehmet Kahya'nın olay sırasında yanlarında olan çocukları 9 yaşındaki Utku ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Şoka giren Utku Kahya da hastaneye götürüldü.

SABAH SAATLERİNDE TESLİM OLDU

Mahalle sakinleri Mustafa Duran'ın katliamın ardından silah sesini duyarak evin önüne toplanan kalabalığın arasından hiçbir şey olmamış gibi geçerek, silahları arka koltuğuna attığı aracına binerek uzaklaştığını söyledi.

Katliam sonrası mahalle polis ve jandarma tarafından ablukaya alındı. Olay yerine emniyet şeridi çekilirken, yaralıların tedavi gördüğü hastane önünde de çevik kuvvet ekibi görevlendirildi.

Olay yerinin yakınlarında Mustafa Duran'a ait cep telefonu da bulunarak, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Cenazeler, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mustafa Duran, bugün sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu.

KATİL ZANLISININ KARDEŞLERİ UYARMIŞ

Yaşadığı olaylar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu iddia edilen Mustafa Duran'ın 1 hafta önce kendi kardeşleriyle helalleştiği, bunun üzerine kardeşlerinin de yengeleri Tülin Duran'ı arayarak dikkatli olması konusunda uyardığı öğrenildi.

Polis ve jandarma tarafından her yerde aranan Mustafa Duran'ın cinayetten yarım saat önce Atça Mahallesi'nde oturan bir yakınını önce telefonla aradığı, ardından da ziyarete gittiği ortaya çıktı.

"KARPUZ YEMEYE GİDECEĞİM"

Kendisinden akşam yemeği için kalmasını isteyen yakının davetini geri çeviren Mustafa Duran'ın "Ben başka yerde yemeğe davetliyim, karpuz yemeye gideceğim." dediği ve daha sonra da oradan ayrıldığı ortaya çıktı.